Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе

Пользователи популярного мессенджера Telegram начали жаловаться на сбои в работе сервиса. Об этом появились сообщения в соцсетях, в том числе в Twitter.





В Telegram не открываются чаты, не подгружаются сообщения и не отправляются файлы. По данным сайта DownDetector, который отслеживает работоспособность различных интерне-сервисов, проблемы возникли около 12:00 по московскому времени и наблюдаются не только в России, но и Италии, Испании, Нидерландах, Германии, Южной Кореи, Великобритании и Сингапура. В России мессенджер сбоит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Новосибирске и Кемерове.





Отметим, что это уже второй серьезный сбой Telegram меньше чем за месяц. 18 декабря проблемы наблюдались у пользователей на территории Европы и европейской части России. Тогда пользователи жаловались на задержки в работе, невозможность авторизации, отправки и получения сообщений, файлов и видео. По словам Павла Дурова, основателя Telegram, проблемы с доставкой сообщений возникли из-за «безумного» роста трафика.