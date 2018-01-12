В Skype появились секретные чаты со сквозным шифрованием

Компания Microsoft запустила в Skype новую возможность — так называемые «частные беседы» (Private Conversations) со сквозным шифрованием.





Функция реализована в сотрудничестве с Open Whisper Systems, создателем программного решения для шифрования Signal. Протокол Signal уже используется в WhatsApp, Facebook Messenger и Google Allo.

На данный момент «частные беседы» доступны в тестовых версиях Skype для участников сообщества бета-тестеров Skype Insiders.

Приватным можно сделать только новый чат, начать шифровать уже существующий чат не получится. Такие чаты не переносятся между устройствами, то есть, если пользователь отложил смартфон и включил ПК, ему придется создавать новый приватный чат, чтобы продолжить беседу. Для создания такого чата, надо отправить собеседнику приглашение. Приглашение действительно в течение семи дней.