Цифра дня: Сколько биткоинов уже добыто?

Цифра дня:

80%

биткоинов уже добыто.

Рынок биткоинов преодолел очередной рубеж. 13 января 2018 года был добыт биткоин номер 16 800 000. Создателем протокола изначально заложена емкость в 21 миллионов монет. Таким образом, майнеры получили 80% от общего количества доступных биткоинов в мире, а осталось только 20% или 4,2 миллиона биткоинов.


На данный момент майнеры получают 12,5 биткоина за каждый расшифрованный блок. Через каждые 210 тысяч блоков награда за майнинг снижается вдвое. Как ожидается, следующее «ополовинивание» состоится в начале июня 2020 года, снизив «выработку» до 6,25 биткоина с блока. Когда вся емкость будет исчерпана, получить биткоины станет намного труднее и криптовалюта станет еще ценнее.

Настоящий бум криптовалют начался прошлой весной, а с начала 2017 года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты не имеют определенного юридического статуса. В России в конце декабря представили законопроект, приравнивающий майнеров индивидуальным предпринимателям, что позволит обложить их налогами.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.

Источник
CoinTelegraph
Теги
Bitcoin криптовалюта биткоин

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