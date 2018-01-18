Дрон спас двоих подростков посреди бушующего моря

Спасатели тестируют новую технологию в Австралии, которая уже спасла жизни двоих подростков, оказавшихся посреди бушующего моря у побережья Нового Южного Уэльса. По словам властей, такая операция была проведена впервые в мире.





Двое подростков оказались в семистах метрах от берега неподалёку от Леннокс Хед при волнении в три метра. Специальный дрон доставил им специальное плавательное средство, за которое они смогли ухватиться и доплыть до берега.





По словам спасателей, вся операция заняла всего 70 секунд, что значительно быстрее средних 6 минут, которые обычно тратятся на то, чтобы добраться до утопающих. Интересно, что дрон был запущен в эксплуатацию как раз на утро в день происшествия. Он принадлежит компании Little Ripper Life Saver, разрабатывающей и внедряющей средства спасения.