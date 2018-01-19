30% россиян никогда не слышали о биткоинах

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал данные исследования, посвященного биткоинам. Как оказалось, 13% опрошенных россиян предметно интересуются биткоинами, 9% слышавших о них хотели бы их купить. Но уровень информированности о том, что на самом деле можно делать с биткоинами, невысок.





Более половины опрошенных (56%) заявляют, что знают о биткоинах, однако в подробностях – только 13%, еще 14% слышали только сам термин. 30% услышали сам термин «биткоин» впервые во время опроса.

Заметно выше уровень информированности среди представителей самых молодых возрастных групп (75% среди 18-24-летних), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (74%), мужчин (71%), активных интернет-пользователей (66%).

Фактические знания об этой криптовалюте довольно слабые. Так, среди тех, кто знает/слышали о биткоинах, только треть (34%) уверена, что их может приобрести любой желающий, 16% считают, что они запрещены в России, чуть более четверти (29%) – что их можно не только покупать, но и производить.

Несколько лучше респонденты осведомлены по вопросу о возможности приобретения за биткоины товаров и услуг (40% знают, что это возможно), а также о незаконности их обналичивания в нашей стране (44%). Степень защиты биткоинов, по сравнению с обычными деньгами, оценивается неоднозначно: 36% полагают, что цифровую валюту украсть тяжелее, 33% - проще.

Всероссийский опрос был проведен 28-29 декабря 2017 года среди 1200 респондентов-россиян в возрасте от 18 лет.