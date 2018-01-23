Во ВКонтакте запустили редактор статей для всех пользователей и сообществ

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о полноценном запуске редактора длинных статей. В декабре стартовало закрытое тестирование этой функции, а теперь редактор станет доступен для всех пользователей и сообществ ВКонтакте в течение дня.


Новый редактор позволит легко создавать полноценные лонгриды с возможностью форматировать текст и использовать мультимедийные вложения, такие как фото, видео и анимацию. При редактировании статьи текст автоматически сохраняется в течение двух секунд после любого изменения. Как обещают разработчики, статьи открываются «мгновенно» на всех платформах даже при слабом интернете, а в ленте новостей отображаются в виде крупного сниппета.


Если в статье больше 100 слов и она набрала свыше 100 просмотров, автору открывается расширенная статистика, включая просмотры, доскроллы и прочтения. Максимальное количество символов в статье — 70 000 знаков.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте редактор

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