Во ВКонтакте запустили редактор статей для всех пользователей и сообществ

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о полноценном запуске редактора длинных статей. В декабре стартовало закрытое тестирование этой функции, а теперь редактор станет доступен для всех пользователей и сообществ ВКонтакте в течение дня.





Новый редактор позволит легко создавать полноценные лонгриды с возможностью форматировать текст и использовать мультимедийные вложения, такие как фото, видео и анимацию. При редактировании статьи текст автоматически сохраняется в течение двух секунд после любого изменения. Как обещают разработчики, статьи открываются «мгновенно» на всех платформах даже при слабом интернете, а в ленте новостей отображаются в виде крупного сниппета.





Если в статье больше 100 слов и она набрала свыше 100 просмотров, автору открывается расширенная статистика, включая просмотры, доскроллы и прочтения. Максимальное количество символов в статье — 70 000 знаков.