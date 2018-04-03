Пользователей ВКонтакте сдали кредиторам

Национальное бюро кредитных историй получило разрешение от Mail.Ru Group на анализ профилей пользователей-заёмщиков из социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на три источника на рынке данных.


Mail.Ru Group принадлежат соцсети ВКонтакте и «Одноклассники». Отмечается, что ранее ВКонтакте через суд запретила компании «Дабл», работающей под брендом Double Data, собирать подобную информацию.

У НБКИ создан специальный сервис, который проверяет аккаунты заемщиков в социальных сетях. Причём специалисты Mail.Ru Group оказали техническую помощь в разработке. Услугами НБКИ пользуются более 4 тысяч компаний.

По словам представителя Mail.Ru Group, сейчас на рынке имеется потребность в поиске информации о пользователях ВКонтакте на «легальной и прозрачной основе», в качестве примера он привёл разработку НБКИ.

Источник
РБК
Теги
социальная сеть вконтакте кредит

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