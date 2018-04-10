Ритейлеры предупредили о грядущем росте цен на бытовую технику

Поставщики цифровой и бытовой техники начали предупреждать российских партнёров-ритейлеров о возможном повышении цен на продукцию. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителей М.Видео и других розничных сетей.



Опустевшие полки в М.Видео в декабре 2014 года перед повышением цен. Фото fau_vstk

Европейские производители говорят о возможном росте закупочных цен на 5–10%, ссылаясь на снижение курса рубля. Помимо М.Видео о подобном пересмотре цен журналистам сообщили представители «Эльдорадо» и «Юлмарта».

По словам Олега Пчельникова, бизнес-директора «Юлмарта», цены выросли почти на все компьютерные комплектующие, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков и отчасти на бытовую технику. Причём цены поднимают даже компании с производством в России.

Впрочем, ритейлеры уверяют журналистов, что стараются удержать цены на текущем уровне. При этом тот же представитель М.Видео отметил, что как показал опыт 2014–2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме.