Билл Гейтс не верит в биткоин

Основатель Microsoft раскритиковал криптовалюту. В интервью журналистам телеканала CNBC Билл Гейтс (Bill Gates) заявил, что криптовалюта представляет собой одну из самых «сумасшедших и спекулятивных вещей».


Он пояснил, что когда ты ничего не производишь, то не стоит ожидать, что оно подорожает. Он подчеркнул, что это тип инвестиций так называемой «теории большего дурака».

Теория предполагает, что деньги на ценных бумагах делаются, независимо от их качества, поскольку всегда можно найти «ещё большего дурака» и перепродать их с прибылью. Такой принцип закономерно приводит к обрушению подобных спекулятивных пузырей.

Источник
CNet
Теги
Bitcoin криптовалюта биткоин майнинг Билл Гейтс cryptocurrency

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