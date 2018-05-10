Telegram получит доступ к паспортам пользователей

Команда мессенджера Telegram начала тестировать новый сервис под названием Telegram Passport. Это первый сервис для блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). По задумке, он должен стать единым центром для идентификации пользователей в экосистеме Telegram. Подробности о сервисе рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Telegram.


Telegram Passport позволит идентифицировать личность пользователей. Для этого потребуется один раз загрузить удостоверяющие документы. Затем пользователь сможет подтверждать свою личность с помощью Telegram Passport не только в мессенджере, но и у сервисах-партнёров. Так, доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi.

Telegram Passport избавит криптовалютные платежи от анонимности, что порадует органы власти, борющиеся с отмыванием денег. Сервис сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя. Отмечается, что доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя.

По словам одного из источников, Telegram Passport может заработать уже к началу лета 2018 года.

Источник
Ведомости
Теги
безопасность мессенджер Telegram шапочка из фольги паспорт блокчейн

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