Цифра дня: Сколько фальшивых аккаунтов удалила Facebook с начала года?

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583 000 000

фальшивых аккаунтов удалила Facebook с начала года.

Команда социальной сети Facebook отчиталась по результатам своей борьбы со спамом, в том числе с фальшивыми аккаунтами, которые рассматриваются как ключевой фактор, влияющий на распространение спама.





За первый квартал 2018 года администрация соцсети удалила 583 миллионов фальшивых акаунтов. Причём большинство из них было деактивировано в течение нескольких минут после регистрации.

Эти цифры не учитывают миллионы попыток зарегистрировать такой аккаунт, которые команда Facebook предотвращает ежедневно. Показатель составляет почти четверть от 2,2 миллиардов активных ежемесячно пользователей Facebook. При этом Facebook признаёт, что от 3 до 4% активных аккаунтов у неё всё ещё относятся к категории фальшивых.