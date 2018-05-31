Во ВКонтакте запустили платформу для краудфандинга в сообществах

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске платформы для краудфандинга в сообществах. В официальном каталоге появилось приложение для сбора денег — «Цели».





Оно позволит администраторам прямо в пабликах собирать средства на развитие проектов. Пользователи смогут поддержать разработку игры, издание книги, создание нового гаджета, запись сингла, организацию дружественного мероприятия или другую интересную идею. Приложение мультиплатформенное и работает на всех устройствах.

Специальный виджет отобразит прогресс сбора денег на странице сообщества. Так подписчики наглядно увидят, сколько средств ещё нужно собрать, и поддержат интересный проект. Для подробной демонстрации администраторы могут добавить иллюстрации и видео о проекте в описание.

Для сбора средств к приложению одновременно можно подключить сразу две платёжных системы: Яндекс.Деньги (оплата с помощью мобильного телефона, банковской карты и кошелька Яндекс.Деньги) и CloudPayments (оплата с помощью банковской карты).