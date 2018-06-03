День, когда Intel изобрёл дешёвые ноутбуки

3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал первый в мире парашют. Эскизы парашюта были найдены ещё в записях Леонардо да Винчи, однако именно Бланшар преподнес парашют как обязательное спасательное средство при крушении воздушного шара.



Парашют Франсуа Бланшара

Испытать первый парашют на себе Бланшар, тем не менее, не решился — вместо этого он сбросил с высоты 300 метров собаку. На следующих испытаниях (в 1786 году, Гамбург) парашютистом поневоле стал баран. А первым человеком, который прыгнул с парашютом, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнере уже 12 лет спустя.



Современные парашюты

А повсеместно используемый сегодня ранцевый парашют в 1911 создал выпускник Киевского военного училища и актёр по профессии — Глеб Евгеньевич Котельников. Он сделал это под впечатлением от гибели авиатора Мациевича, который трагически погиб на Всероссийском празднике воздухоплавания.



Ранцевый парашют Глеба Котельникова

3 июня 1875 года Александр Грэхэм Белл впервые осуществил передачу речи с помощью магнитного микрофона «гармонического телеграфа». Этот эксперимент в конечном итоге привел к созданию телефона, первое успешное испытание которого состоялось в этот же день, спустя пять лет (1880). Правда, изначально устройство называлось фотофоном.



Александр Белл говорит по телефону

3 июня 1994 года Casio и Palm Computing выпустили дебютный КПК Zoomer. Этот аппарат впервые получил название PDA (personal digital assistant, или персональный цифровой помощник) и был призван конкурировать с Apple Newton. И, к слову, именно Zoomer сыграл значительную роль в том, что Apple свой проект свернула и уволила Джона Скалли с поста председателя совета директоров. С тех пор Apple ни разу не пыталась выйти на рынок КПК, а в 2007 году триумфально вернулась, выпустив iPhone.



Zoomer производства Casio и Palm Computing

3 июня 2008 года компания Intel запустила линейку процессоров Atom. Премьера состоялась на выставке Computex 2008 в Тайбэе, где сразу же были представлены и первые нетбуки на Intel Atom. Сейчас, спустя 7 лет, нетбуки практически вымерли как класс, однако процессоры Intel Atom продолжают выпускаться с прицелом на рынок смартфонов и планшетов.



ASUS EeePC, один из первых нетбуков на базе Intel Atom