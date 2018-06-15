В Стэнфорде научили нейросеть создавать мемы

Исследователи из Стэнфордского университета создали систему на базе искусственного интеллекта, которая способна генерировать мемы.



Однажды я сделала мем. Это было ужасно

Эйбел Пирсон (Abel Peirson) и Мелтем Толунай (Meltem Tolunay) натренировали алгоритм машинного обучения связывать изображение с текстом более чем на 400 тысячах мемов с различными подписями. Источником «мировой мудрости» послужил сайт memegenerator.com. Чтобы упростить задачу, исследователи сфокусировались на тип мемов «советующие животные».

Конечно, некоторые из сгенерированных нейросетью мемов выглядят и звучат странно, но другие — вышли вполне «человеческими». Группа подопытных смогла отличить сгенерированные компьютером мемы в 70% случаев. В большинстве своём, отличить человеческий мем от машинного получалось, ориентируясь на качество шутки.