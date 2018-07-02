День, когда человек впервые выжил благодаря искусственному сердцу

2 июля 1698 года английский ученый Томас Севери запатентовал первый паровой двигатель. Полностью его труд звучит так: «новое изобретение для подъема воды для всех видов мельниц с помощью двигательной силы огня.» Впоследствии механизм нарекли «Машиной Севери» или «огненным двигателем». Патент был выдан сроком на 14 лет, а позже продлен до 21 года.

По словам ученого, это изобретение произошло абсолютно случайно. На самом деле, «Машина Севери» — это всего лишь паровой насос. В основу его конструкции не входили цилиндр с поршнем или какие-либо другие детали, приводимые в движение. Однако пар для работы насоса генерировался в отдельном котле. Именно это открытие впоследствии позволило другим ученым разработать и внедрить в механические устройства реальные паровые двигатели. «Машина Севери», в свою очередь, отличалась низкой эффективностью и прерывистой работой (воду приходилось откачивать разными порциями). Первый прототип паровоза (поезда, оснащенного паровым двигателем) был построен в 1769 году военным инженером Николя-Жозе Кюньо. Именно последующее развитие железо-дорожной сети привело к взрывному росту промышленности в XVIII-XIX веках. Паровые локомотивы используются в работе по сей день.

Также известно, что именно Севери впервые использовал такое понятие, как «лошадиная сила».



Первый паровой насос

2 июля 1900 года был совершен первый полет на дирижабле жесткого типа. Воздушный аппарат под названием LZ-1 (Luftschiff Zeppelin) спроектировал и создал граф Фердинанд фон Цеппелин. Всего история цепеллинов насчитывает 119 моделей, большая часть из которых поставлялась армии и флоту. LZ-1 стал первым дирижаблем, созданным из алюминия.

Длина аппарата составляла 128 метров (дирижабль собирали на воде) при диаметре 11,7 м. Каркас аппарата (две гондолы) был создан из алюминия. В его основе лежали два двигателя мощностью 14,7 л.с. каждый с общим весом 420 кг. Моторы приводили во вращение по два алюминиевых винта диаметром до 1,25 м. Дирижабль был построен в плавучем эллинге на Боденском озере. Для безопасности летательный аппарат садился только на воду. Затем при помощи 28 канатов дирижабль втягивался в эллинг.

Первая попытка запустить LZ-1 в небо, как мы уже отметили, осуществилась 2 июля. Экипаж летательного аппарата насчитывал пять человек. В итоге во время полета наблюдались серьезные прогибы ферм. Из-за них скорость полета снизилась до 15 км/ч. Время нахождения в воздухе составило всего 18 минут. Плюс были получены повреждения при посадке на воду. Вторая попытка была совершена 17 октября — после капитального ремонта. А третья — 21 октября, в результате которой дирижабль поднялся на высоту 400 метров и разогнался до 28,1 км/ч. Полет продолжался ровно 121 минуту.

К сожалению, даже относительно успешные экспериментальные полеты не убедили инвесторов вложиться в серийное производство «алюминиевых цепеллинов». В первую очередь сказалась высокая стоимость производства такого типа летательных аппаратов. Как это часто бывает в современном мире, разработка сильно опередила свое время.



Первый в мире дирижабль жесткого типа LZ-1

2 июля 2001 года была совершена первая операция по имплантации «искусственного сердца». Девайс под названием AbioCor был установлен американцу Роберту Тулзу. К сожалению, 30 ноября 2001 года в возрасте 59 лет он скончался. Роберт прожил с «искусственным сердцем» ровно 151 день.

AbioCor разработан компанией Abiomed. Аппарат полностью располагается в организме пациента и работает от встроенного аккумулятора. Подзарядка батареи осуществляется от внешнего источника питания прямо через кожу. Таким образом, он не нуждается в проводах.

Первое поколение AbioCor обладало рядом ограничений. Основные касались веса и роста пациента. Именно поэтому «искусственное сердце» вживляли только мужчинам. Внутренняя батарея AbioCor позволяла пациенту свободно перемещаться в течение часа. При установленном внешнем источнике питания этот срок удваивался. Аппарат подзаряжался от обычной электросети. Срок годности AbioCor составлял 18 месяцев.

К 2004 году «искусственным сердцем» от Abiomed обзавелись 14 пациентов. Аппарат назначался только тем, чья смерть, вызванная тяжелой сердечной недостаточностью, была неминуемой. Роберт Тулз продержался 151 день. На сегодняшний день существуют случаи, когда с «искусственным сердцем» пациенты проживали 10 и даже 17 месяцев.



AbioCor