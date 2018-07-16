Цифра дня: Сколько кибератак отразили на Чемпионате мира по футболу?

Цифра дня:

25 000 000

кибератак отразили на Чемпионате мира по футболу.

Во время Чемпионата мира по футболу в России было отражено почти 25 миллионов кибератак. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018.


Всего было нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу.

Путин поблагодарил сотрудников российских и иностранных спецслужб за работу по обеспечению безопасности на турнире и отметил, что люди, действительно, чувствовали себя в безопасности, но не сталкивались с излишними барьеров.

Источник
Сайт президента России
Теги
Россия безопасность Путин FIFA футбол

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