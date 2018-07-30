День, когда по Луне проехал автомобиль

30 июля 1971 года была на Луну высадилась четвёртая экспедиция — на этот раз с автомобилем. Подготовка к полету на спутник Земли началась 26 марта 1970 года — тогда и стал известен экипаж девятой по счету ракеты «Аполлон». Командир экспедиции Дэвид Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин, а также пилот командного модуля Альфред Уорден вылетели из космического комплекса Кеннеди 26 июля 1971 года. На землю космонавты вернулись 7 августа того же года.

Четвертая экспедиция примечательна тем, что Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин провели на Луне почти трое суток (приблизительно 67 часов). При этом непосредственно на поверхности спутника астронавты провели 18 с половиной часов. За это время они собрали 77 кг образцов лунного грунта и установили разнообразное исследовательское оборудование.

«Аполлон-15» известен еще и тем, что Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин путешествовали по поверхности Луны на специальном лунном автомобиле, напоминающим багги. Этот ровер по сути был электромобилем с одноразовой батареей. Каждое колесо приводилось в движение отдельным мотором мощностью всего в четверть лошадиной силы. Этого хватало, чтобы развить скорость около 10 км/ч, однако на одном из участков астронавтам удалось разогнаться до 18 км/ч — в тот момент они рисковали, посколько из-за слабого притяжения Луны машину здорово подбрасывало на неровностях. Кстати, у лунного автомобиля не было руля — управлять им нужно было с помощью Т-образной ручки между сиденьями. В общей сложности экипаж проехал 27,9 км, стараясь не удаляться от лунного модуля (лишь членам «Аполлона-17» разрешили отъехать на 7 км, удостоверившись в надёжности скафандров и самого ровера). Именно четвертую высадку называют «одной из самых блистательных с научной точки зрения».

Кстати, на ровере была установлена телекамера, которой могли управлять с Земли. Это позволило заснять взлёт лунного модуля. Правда, из-за трёхсекундной задержки сигнала оператору приходилось действовать на опережение и начинать поворачивать объектив вверх уже тогда, когда на его экране модуль еще стоял на поверхности.



Джеймс Ирвин и лунный ровер

30 июля 2008 года NVIDIA официально представила видеокарты GeForce 9800 GTX+ и GeForce GTX 9800 GT. Эти адаптеры впоследствии стали культовыми и ознаменовали начало новой эпохи. К тому же они получили полную поддержку DirectX 10.

2006 и 2007 года ознаменовались эпохой застоя. NVIDIA выпустила флагманские решения GeForce 8800 GTX и 8800 GTX Ultra, а ATI/AMD ничем не смогла ответить на этот вызов. В итоге в течение практически полутора лет на рынке компьютерной графики наблюдалось полнейшее отсутствие конкуренции. «Зеленые» держали высокие цены на свои видеокарты, но потребность в полномасштабной интеграции DirectX 10 (к тому времени игр, поддерживающих этот API, стало очень много) заставила компанию выпустить новую линейку видеокарт. Подсобралась и ATI/AMD, впервые со времен линейки Radeon X1000 представившая конкурентоспособные устройства. В общем, все как обычно. Здоровая конкуренция заставила производителя выпустить более производительные решения за разумные деньги.

Такими стали видеокарты GeForce 9800 GTX+ и GeForce GTX 9800 GT. Они без особых проблем обгоняли все еще актуальные флагманы GeForce 8800 GTX и 8800 GTX Ultra, но стоили при этом заметно дешевле: 230 долларов США за старшую модель и 150 долларов за младшую версию соответственно. Обе карты оснащались 512 Мбайт видеопамяти стандарта GDDR3, чего было вполне достаточно для большинства современных компьютерных игр того времени. Чип GeForce GTX 9800 GTX+ насчитывал 128 унифицированных процессорных ядер и функционировал со скоростью 738 МГц. «Камень» GT-версии мог похвастать 112 вычислительными блоками и работал на частоте 600 МГц.



NVIDIA GeForce 9800 GTX+