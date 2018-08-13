ВКонтакте пообещала полную приватность личных страниц

Социальная сеть ВКонтакте запустит полную приватность личных страниц. Об этом объявил Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте в ответ на недавние случаи с возбуждением уголовных дел за экстремизм в постах, репостах и мемах.





Рогозов отметил: «Статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете ухудшается. Пользователи ВКонтакте всё чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям».

Он подчеркнул, что ВКонтакте обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но команда «решительно выступает против необоснованных преследований за публикации в Интернете».

Разработчики уже начали вводить дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. В прошлом году все альбомы с сохранёнными фотографиями были переведены в приватный режим по умолчанию, чтобы избежать неприятных случайностей. В течение ближайших двух недель уберут отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов.

Помимо этого, в течение месяца разработчики подготовят к запуску новую и «самую важную» реформу приватности за последние несколько лет. В соцсети появится возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.