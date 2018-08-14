Одноклассники запустили групповые видеозвонки до 100 собеседников

Команда социальной сети Одноклассники объявили о запуске групповых голосовых и видеозвонков. К групповой конференции можно подключить до 100 человек одновременно.





Групповые звонки выполнены по двойной адаптивной технологии. Пользователи сначала созваниваются напрямую с помощью P2P-соединения, при увеличении количества звонящих нейросеть оценивает ряд параметров, включая качество связи, загруженность каналов и устройств абонентов, и при необходимости направляет звонок через сервер.





Во время звонка видеопотоки распределяются между собеседниками в зависимости от их активности. Видео наилучшего качества будет показываться от того, кто говорит в данный момент, видеопоток от предыдущего активного пользователя будет в более низком качестве, и так далее. Если собеседников много, неактивные будут показываться в формате голосового звонка: как только они начнут говорить, видео с их камеры появится на экране звонка.

Групповые звонки доступны в веб-версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Для начала конференции нужно созвониться с одним собеседником, после чего просто добавлять новых пользователей из списка друзей в соцсети. При этом каждый из участников звонка также может подключать к беседе своих друзей.

В ближайшее время видеозвонки будут интегрированы с чатами, и собеседники смогут обмениваться файлами, фото и видео. Беседы будут автоматически синхронизироваться на всех устройствах.

Участникам групповых звонков также доступны маски дополненной реальности. В веб-версии соцсети и в приложении на Android доступна демонстрация экрана.