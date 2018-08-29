Цифра дня: Сколько заплатит МегаФон за нарушение авторских прав на Ждуна?
Цифра дня:
8 600 000
рублей заплатит МегаФон за нарушение авторских прав на Ждуна.
Арбитражный суд Москвы взыскал с МегаФона 8,6 миллиона рублей компенсации за нарушение авторских прав на образ персонажа Ждун. Об этом рассказало российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ.
Авторские права на Ждуна в России принадлежат российской же компании CD Land. Изначально она хотела получить 10 мллионов рублей, но суд удовлетворил иск не полностью.
Напомним, Ждун — популярное в Рунете название скульптуры голландской художницы Маргрит ван Бреворт. Произведение искусства было создано весной 2016 года для Лейденского университета. Впоследствии изображение Ждуна стало мемом.
CD Land подписала с ван Бреворт лицензионное соглашение в апреле и подала в различные российские суды несколько десятков исков к физическим и юридическим лицам. Например, в Арбитражный суд Москвы были также поданы иски на магазин Ozon и хоккейный клуб «Спартак». МегаФон планирует оспорить решение суда.