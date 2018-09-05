В Skype появилась запись видеозвонков

Компания Microsoft выполнила своё обещание, данное в июле, и добавила в Skype возможность записи видеозвонков. Многие пользователи ждали этого уже почти 15 лет.


Самое забавное, что запись видеозвонков реализована в свежей версии Skype для большинства платформ, за исключением родной для Microsoft ОС Windows 10. Для этой операционной системы Microsoft обещает сделать соответствующее обновление в «ближайшие недели».



Запись звонка производится в облако и как только она начата, все участники разговора оповещаются об этом. Затем запись можно скачать себе на устройство, поделиться с друзьями, и так далее. Запись хранится в облаке 30 дней.


До конца года Microsoft также собирается добавить в Skype «приватные разговоры» со сквозным шифрованием для аудио и видеозвонков, чатов и передаваемых файлов по протоколу Signal.


Источник
Skype
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