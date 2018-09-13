Google отказалась от инновационной альтернативы Gmail

Компания Google объявила о предстоящем закрытии альтернативного сервиса электронной почты Inbox, который развивался параллельно с Gmail.


Разработчики запустили Inbox в 2014 году и экспериментировали в нём с разными новыми решениями по организации электронной почты, обкатав на нём такие «инновации», как отложенные письма, умные ответы на базе системы искусственного интеллекта, оповещения о важных письмах, и тому подобное.

В апреле 2018 года был перезапущен сервис Gmail. Он перенял многие функции, которые изначально тестировались в Inbox. Среди новшеств — умные ответы, отложенные письма, конфиденциальный режим с самоуничтожающимися сообщениями, оповещения с высоким приоритетом и так далее.

Теперь разработчики решили сфокусироваться на Gmail и закроют Inbox в конце марта 2019 года.

Источник
Google
Теги
Google электронная почта Gmail E-MAIL Inbox

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