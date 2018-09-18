Илон Маск представил первого туриста, которого SpaceX отправит к Луне

Глава компании SpaceX Илон Маск представил первого туриста, который отправится в полёт на лунную орбиту. Им стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава.





Предприниматель в возрасте 42 лет является основателем и главой модного японского ритейлера одежды Zozo. По оценке Forbes, состояние Маэдзавы достигает 2,9 млрд долларов, что делает его одним из самых богатых жителей Японии.

Маэдзава отметил, что всегда мечтал о таком полёте. Он планирует взять с собой в полёт от шести до восьми представителей искусства, от архитекторов и музыкантов до модных дизайнеров со всего мира.

Экспедиция может состояться в 2023 году и продлится от четырёх до пяти дней. Космический корабль с туристами будет выведен на орбиту Луны ракетой-носителем Big Falcon Rocket. Пассажирский корабль и ракета сейчас ещё находятся в стадии разработки.