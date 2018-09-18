Создатель Linux Линус Торвальдс взял отпуск в разработке, чтобы подумать над своим поведением

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) сообщил, что решил сделать перерыв в разработке и временно уйти из проекта. Он подчеркнул, что он не чувствует себя «перегоревшим» или неспособным продолжать поддерживать Linux, а вовсе даже наоборот.

Торвальдс говорит об NVIDIA
Торвальдс говорит об NVIDIA

Он планирует посвятить время тому, чтобы «хотя бы попытаться исправить собственное поведение». Он заявил: «Мне нужно изменить своё поведение. Я хочу извиниться перед людьми за то, что мои поступки были неприемлемыми и, возможно, перестали касаться разработки ядра».

Последней каплей для Торвальдса стала ситуация с саммитом, посвящённым Linux, и реакция на неё окружающих. Он перепутал даты и место проведения саммита и запланировал на это время отпуск с семьёй в Эдинбурге. Торвальдс предложил провести саммит без него, хотя ранее был его постоянным участником. Но организаторы предпочли перенести саммит в Эдинбург. Теперь он решил, сделать перерыв и разобраться в том, как понимать эмоции людей и адекватно на них реагировать.

Торвальдс известен отсутствием дипломатичности, он часто критикует разработчиков и компании без предварительного смягчения или цензуры. В далеком 2012 году он публично обматерил NVIDIA, сопроводив фразу «So NVIDIA **** you!» соответствующим жестом. В прошлом году он назвал патчи Intel «полным и абсолютным хламом», предложив отозвать процессоры двух последних десятилетий.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Торвальдс временно отошёл от разработки ядра Linux. В 2005 году его отпуск закончился запуском Git, одной из самых известных систем контроля версий на настоящий момент.

Источник
LKML.org
Теги
фейспалм LINUX Торвальдс

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