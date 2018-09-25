День, когда появилась та самая Motorola

25 сентября 1928 года была основана компания Motorola. Изначально она называлась Galvin Manufacturing и была создана братьями Полом и Джозефом Галвинами, а первыми продуктами новой компании были банальные по тем временам аккумуляторы. Имя Motorola поначалу носила одна из выпускаемых Галвинами переносной радиостанций — Motorola SCR-300.



Motorola SCR536

В популярного производителя Motorola превратилась уже во времена Второй мировой войны, когда вооруженные силы стран-союзников стали получать радиостанции SCR536. Водонепроницаемая, ударостойкая и очень надёжная, эта радиостанция пользовалась бешенной популярностью в 1940-е годы.



До легендарных RAZR оставалось ещё более 50 лет, но Motorola уже вовсю использовалась для связи

После окончания войны Motorola всерьёз взялась за освоение сотовой связи. Первый в мире мобильник и первый в мире пейджер (знакомый нам, правда, только по «новым русским» и золотой молодёжи) превратили этот бренд в одного из столпов мобильной техники.



Идея создания пейджера тоже принадлежит Motorola

Только потом громадная компания стала терять хватку под натиском европейских и китайских конкурентов: сначала от Motorola «отрезали» и выделили в отдельное подразделение производство полупроводников, затем от основного бизнеса отпочковался бизнес по производству мобильников, а чуть позже Motorola Mobility со всем её наследием «пошла по рукам» и сначала была куплена Google, а спустя пару лет — Lenovo. Впрочем, вопреки всем передрягам легендарный производитель всё ещё живёт и здравствует, а это главное.

25 сентября 1927 года начал свою работу телефонный кабель, проложенный по дну Атлантического океана. Благодаря нему звонки между Европой и Америкой наконец-то перестали быть чем-то исключительным.



Межконтинентальный кабель — штука хрупкая

К тому времени телефонизация европейских стран уже шла полным ходом, а Россия уже в который раз ставила рекорды протяжённости телефонных линий один за другим: сначала после постройки телефонной линии между Москвой и Санкт-Петербургом в 1897 году (649,68 км), затем — рекордно масштабная линия связи между Ленинградом и Баку в том же 1927 году (3268 км, между прочим!). А вот звонить в США всему миру приходилось через дорогой и нестабильный радиоканал с лимитом разговоров, которого хватало разве что царям/президентам.



Строение современного подводного кабеля

Строго говоря, трансатлантический кабель от 1927 года не был первым — попытки протянуть телеграфную линию по дну океана предпринимались с 1857 года. Но кабель приходил в негодность настолько быстро, что о стабильной связи не могло быть и речи. А ведь прокладка межконтинентальной связи — дико хлопотный процесс. Отрезки протяжённостью, в среднем, 4 километра, очень тяжёлые (до 15 тонн) даже для современных автомобилей, доставляются в порты только после согласования с пачкой государств на пути прокладки, и согласования с метеорологами и геологической разведкой. Даже вопреки многоступенчатой водозащите повредить современное оптоволокно во время прокладки очень легко — временами работникам приходится чинить участки, приходящие в негодность и поднимать кабель с самого дна океана.



Схема современной трансокеанической связи

25 сентября 1945 года советский парашютист совершил рекордно затяжной прыжок из стратосферы. Полковник НИИ ВВС Василий Романюк одним прыжком установил сразу два рекорда — по высоте (13108,5 метров), и продолжительности свободного падения (167 секунд, почти три минуты на полной скорости в воздухе). Романюк раскрыл парашют лишь на высоте 1000 м, уже после того, как преодолел 93% дистанции!



Василий Григорьевич Романюк

Это, к слову, был не единственный рекорд великого советского парашютиста-испытателя. В 1947 году Романюк он совершил прыжок с высоты 13400 метров и уже на этой высоте раскрыл парашют. К тому времени его стаж насчитывал 3000 прыжков и в мировом авиационном спорте наш соотечественник не знал равных.

Новейшие рекорды по затяжному прыжку стартовали уже в космосе. В 2012 году австрийский парашютист Феликс Баумгартнер прыгнул с высоты 36,6 километра и первым в мире преодолел звуковой барьер в прыжке. Длительность свободного падения составила 4 минуты 36 секунд. Правда, уже в 2014 году рекорд высоты перешёл к бывшему сотруднику Google Алану Юстасу — он прыгнул с высоты 41,2 км.



Рекордный прыжок Феликса Баумгартнера в 2012 году