День, когда появилась та самая Motorola

25 сентября 1928 года была основана компания Motorola. Изначально она называлась Galvin Manufacturing и была создана братьями Полом и Джозефом Галвинами, а первыми продуктами новой компании были банальные по тем временам аккумуляторы. Имя Motorola поначалу носила одна из выпускаемых Галвинами переносной радиостанций — Motorola SCR-300.

Motorola SCR536
Motorola SCR536

В популярного производителя Motorola превратилась уже во времена Второй мировой войны, когда вооруженные силы стран-союзников стали получать радиостанции SCR536. Водонепроницаемая, ударостойкая и очень надёжная, эта радиостанция пользовалась бешенной популярностью в 1940-е годы.

До легендарных RAZR оставалось ещё более 50 лет, но Motorola уже вовсю использовалась для связи
До легендарных RAZR оставалось ещё более 50 лет, но Motorola уже вовсю использовалась для связи

После окончания войны Motorola всерьёз взялась за освоение сотовой связи. Первый в мире мобильник и первый в мире пейджер (знакомый нам, правда, только по «новым русским» и золотой молодёжи) превратили этот бренд в одного из столпов мобильной техники.

Идея создания пейджера тоже принадлежит Motorola
Идея создания пейджера тоже принадлежит Motorola

Только потом громадная компания стала терять хватку под натиском европейских и китайских конкурентов: сначала от Motorola «отрезали» и выделили в отдельное подразделение производство полупроводников, затем от основного бизнеса отпочковался бизнес по производству мобильников, а чуть позже Motorola Mobility со всем её наследием «пошла по рукам» и сначала была куплена Google, а спустя пару лет — Lenovo. Впрочем, вопреки всем передрягам легендарный производитель всё ещё живёт и здравствует, а это главное.

25 сентября 1927 года начал свою работу телефонный кабель, проложенный по дну Атлантического океана. Благодаря нему звонки между Европой и Америкой наконец-то перестали быть чем-то исключительным.

Межконтинентальный кабель — штука хрупкая
Межконтинентальный кабель — штука хрупкая

К тому времени телефонизация европейских стран уже шла полным ходом, а Россия уже в который раз ставила рекорды протяжённости телефонных линий один за другим: сначала после постройки телефонной линии между Москвой и Санкт-Петербургом в 1897 году (649,68 км), затем — рекордно масштабная линия связи между Ленинградом и Баку в том же 1927 году (3268 км, между прочим!). А вот звонить в США всему миру приходилось через дорогой и нестабильный радиоканал с лимитом разговоров, которого хватало разве что царям/президентам.

Строение современного подводного кабеля
Строение современного подводного кабеля

Строго говоря, трансатлантический кабель от 1927 года не был первым — попытки протянуть телеграфную линию по дну океана предпринимались с 1857 года. Но кабель приходил в негодность настолько быстро, что о стабильной связи не могло быть и речи. А ведь прокладка межконтинентальной связи — дико хлопотный процесс. Отрезки протяжённостью, в среднем, 4 километра, очень тяжёлые (до 15 тонн) даже для современных автомобилей, доставляются в порты только после согласования с пачкой государств на пути прокладки, и согласования с метеорологами и геологической разведкой. Даже вопреки многоступенчатой водозащите повредить современное оптоволокно во время прокладки очень легко — временами работникам приходится чинить участки, приходящие в негодность и поднимать кабель с самого дна океана.

Схема современной трансокеанической связи
Схема современной трансокеанической связи

25 сентября 1945 года советский парашютист совершил рекордно затяжной прыжок из стратосферы. Полковник НИИ ВВС Василий Романюк одним прыжком установил сразу два рекорда — по высоте (13108,5 метров), и продолжительности свободного падения (167 секунд, почти три минуты на полной скорости в воздухе). Романюк раскрыл парашют лишь на высоте 1000 м, уже после того, как преодолел 93% дистанции!

Василий Григорьевич Романюк
Василий Григорьевич Романюк

Это, к слову, был не единственный рекорд великого советского парашютиста-испытателя. В 1947 году Романюк он совершил прыжок с высоты 13400 метров и уже на этой высоте раскрыл парашют. К тому времени его стаж насчитывал 3000 прыжков и в мировом авиационном спорте наш соотечественник не знал равных.

Новейшие рекорды по затяжному прыжку стартовали уже в космосе. В 2012 году австрийский парашютист Феликс Баумгартнер прыгнул с высоты 36,6 километра и первым в мире преодолел звуковой барьер в прыжке. Длительность свободного падения составила 4 минуты 36 секунд. Правда, уже в 2014 году рекорд высоты перешёл к бывшему сотруднику Google Алану Юстасу — он прыгнул с высоты 41,2 км.

Рекордный прыжок Феликса Баумгартнера в 2012 году
Рекордный прыжок Феликса Баумгартнера в 2012 году

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