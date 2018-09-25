Ростелеком представил систему умного дома, онлайн-кинотеатр и платформу онлайн-обучения

Оператор Ростелеком провел сегодня большое пресс-мероприятие, на котором представила новый логотип и брендинг, а также новые сервисы, включая систему умного дома, онлайн-кинотеатр и платформу онлайн-обучения.


В логотипе Ростелеком, наконец избавился от сине-оранжевого «уха», которое использовалось в качестве лого с 2011 года.


Система умного дома Ростелеком представляет собой комплект датчиков, объединенных в систему контроллером или роутером. Управление осуществляется в личном кабинете на смартфоне или портативном компьютере. В приложении можно настроить сценарии, по которым будет работать система, а также управлять устройствами - например, розеткой или лампочкой.


Ещё один сервис, Ростелеком Ключ представляет собой платформу онлайн-аутентификации. Ростелеком Wink — это онлайн-кинотеатр и новый этап развития «Интерактивного ТВ».


Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, веб-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, а также набор дополнительных сервисов – от паузы и перемотки до «Родительского контроля».


«Ростелеком Лицей» — платформа онлайн-обучения. На ней представлен специально отобранный контент, а персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на вопросы родителей. В личном кабинете сервиса можно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.


Источник
Ростелеком
Теги
умный дом ростелеком онлайн-кинотеатр

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