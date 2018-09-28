Хакер пообещал удалить страницу главы Facebook Марка Цукерберга в прямом эфире

Тайваньский хакер (в хорошем смысле этого слова) Чанг Чи-Юн (Chang Chi-yuan) заявил, что взломает страницу главы Facebook Марка Цукерберга во время живой трансляции там же, на Facebook. Мероприятие запланировано на воскресенье, 30 сентября, на 3:00 по Сан-Франциско или 13:00 по московскому времени.





Хакер двадцати четырёх лет от роду пообещал удалить аккаунт Цукерберга в прямом эфире Facebook Live. Чанг Чи-Юн профессионально занимается отловом багов в программном обеспечении, отыскивая уязвимости и получая от разработчиков вознаграждения.

В 2016 году на него подала в суд местная автобусная компания за взлом системы продажи билетов и получения билета за один тайваньский доллар, что эквивалентно 2 рублям и 15 копейкам.