Google начала отслеживать в России автобусы и троллейбусы в реальном времени

Команда разработчиков Google выпустила большое обновление для Google Карт (Google Maps). Апдейт добавляет такую важную информацию, как пробки, расписание и отслеживание транспорта в реальном времени.





Появилась новая вкладка, на которой можно одним касанием посмотреть информацию о пробках и расписании транспорта. Новая функция для пользователей, совмещающих поездки на автомобиле с поездками в общественном транспорте: теперь можно получать полезную информацию о каждом отрезке пути. Например, есть ли по дороге пробки, когда прибудет следующий автобус, сколько идти от остановки до офиса.





В 13 городах России доступно отслеживание автобусов и троллейбусов на карте в реальном времени. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Казань, Нижний Новгорода, Пермь, Омск, Новосибирск, Самара.

Кроме того, появилась интеграция с музыкальными сервисами Spotify, Apple Music и Google Play Музыка. Музыку с них можно слушать, не выключая навигацию.

Новые функции начнут появляться на Android и iOS уже с этой недели. Чтобы воспользоваться ими, потребуется обновить приложение Google Карты в в App Store или Google Play.