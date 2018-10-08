Первый имплантируемый кардиостимулятор

8 октября 1958 года был выпущен первый имплантируемый кардиостимулятор. Постарались шведские ученые во главе с Руне Элмквистом — известным шведским инженером. Медицинский девайс получил название Siemens-Elema (в честь совместной разработки двух компаний). Нетрудно догадаться, что кардиостимулятор полностью находился под кожей. Однако первые версии устройства не могли похвастать долговечностью. В среднем имплантируемый кардиостимулятор заменялся раз в год.

Цель любого кардиостимулятора — «навязывать» (или поддерживать) сердцу определенную частоту сокращений. Впервые о стимулировании мышц током заговорил в 18 веке итальянский физик и медик Луиджи Гальвани. Позже российские физиологи В. Ю. Чаговец и Н. Е. Введенский изучили особенности воздействия электрического импульса на сердце и предположили возможность использования их для лечения некоторых заболеваний сердца. Но только в 1927 году Альберт Хаймен создал первый в мире наружный кардиостимулятор и применил его на человеке.

Первый в мире имплантируемый кардиостимулятор
Первый в мире имплантируемый кардиостимулятор

8 октября 1978 года в Якутии был произведен подземный взрыв атомной бомбы с эквивалентом 15 килотонн. Подобный вид деятельности принято называть мирными ядерными взрывами (МЯВ). Всего же в период времени с 1974 по 1987 годы в Якутии было проведено 12 подземных атомных взрывов, часть из которых в итоге нанесла непоправимый ущерб экологии края.

Так называемые мирные ядерные взрывы до недавнего времени применялись повсеместно. Даже существовала специальная программа под названием «Атом для мира». Первопроходцы — представители США (кто же еще?). Так, в рамках проекта «Плаушер» в 1957 году началось изучение возможности использования МЯВ для крупномасштабного перемещения слоев земли. В том числе и для прокладки второго канала от Атлантического до Тихого океана через Центральную Америку. В итоге на территории США было произведено 27 взрывов, но к 1970 году от проекта отказались, так как в ряде случаев подобные действия привели к загрязнению окружающей среды.

В Советском Союзе проект «Плаушер» был рассмотрен в 1965 году. Он получил название «Промышленный ядерный взрыв». Цель первого испытания — создать плотину. После взрыва кромка кратера образовала запруду, которая заполнилась в процессе весеннего паводка водой. В результате появилось озеро Балапан объемом 10 миллионов кубических метров. Всего в СССР было произведено 124 МЯВ.

В 1996 году в соответствии с Договором о всеобщем запрещении ядерных испытаний все ядерные испытания, включая мирные, оказались под запретом.

Озеро Балапан — результат мирного ядерного взрыва
Озеро Балапан — результат мирного ядерного взрыва

8 октября 2011 года компания TDK представила прототип жесткого диска с лазерным «подогревом» HAMR (Heat-assisted magnetic recording). Технология включает принцип термоассистируемой магнитной записи, которая сочетает в себе магнитное чтение и магнитооптическую запись. Суть ее заключается в том, что запись информации в домен осуществляется путем нагревания определенной части диска с помощью лазера. Это позволяет намного увеличить плотность записи. По прогнозам компаний Hitachi и Seagate, емкость традиционных 3,5-дюймовых жестких дисков может увеличиться до 50 Тбайт. Однако первостепенной задачей для Seagate является создание 20-терабайтного HAMR-устройства к 2020 году.

В 2011 году шла речь о 2,5-дюймовом жестком диске объемом 2 Тбайт. В TDK всерьез намеревались перейти в 2012 году к серийному производству первых HAMR-накопителей, однако воз остался и ныне там. К сожалению, термоассистируеая магнитная запись — это технология пусть и не такого далекого, но будущего. Хотя разговоры о HAMR ведутся с 2006 года, когда ее презентовала компания Fujitsu.

Принцип работы технологии HAMR
Принцип работы технологии HAMR

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Россия HDD день в истории TDK

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