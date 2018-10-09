Google окончательно закрывает социальную сеть Google+ для пользователей

Компания Google объявила о грядущем закрытии социальной сети Google+ для обычных пользователей. Она станет недоступна публике с августа 2019 года.





При этом продолжит работать корпоративная версия соцсети в качестве чести пакета G Suite. По словам компании, запущенная в 2011 году социальная сеть не завоевала популярности у пользователей. 90% посещений Google+ длятся менее 5 секунд. Ближе к моменту закрытия Google планирует оповестить пользователей о способах скачивания своего контента из Google+.

Интересно, что в качестве главной причины закрытия соцсети Google указывает не низкую популярность, а масштабную уязвимость. Она была обнаружена в ходе проверки, которую проводила команда Google Project Strobe с начала 2018 года.

Специалисты обнаружили, что сторонние разработчики могли получать доступ к аккаунтам пользователей Google+, даже если он не был отмечен как общедоступный. Разработчики могли узнать имя пользователя, адрес электронной почты, пол, возраст, а также получить фотографии профилей. В то же время доступа не было к переписке и телефонам из списка контактов.

Уязвимость могла затронуть почти 500 аккаунтов Google+, но Google не нашла признаков того, что их персональные данные были использованы сторонними лицами.