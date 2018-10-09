Google окончательно закрывает социальную сеть Google+ для пользователей

Компания Google объявила о грядущем закрытии социальной сети Google+ для обычных пользователей. Она станет недоступна публике с августа 2019 года.


При этом продолжит работать корпоративная версия соцсети в качестве чести пакета G Suite. По словам компании, запущенная в 2011 году социальная сеть не завоевала популярности у пользователей. 90% посещений Google+ длятся менее 5 секунд. Ближе к моменту закрытия Google планирует оповестить пользователей о способах скачивания своего контента из Google+.

Интересно, что в качестве главной причины закрытия соцсети Google указывает не низкую популярность, а масштабную уязвимость. Она была обнаружена в ходе проверки, которую проводила команда Google Project Strobe с начала 2018 года.

Специалисты обнаружили, что сторонние разработчики могли получать доступ к аккаунтам пользователей Google+, даже если он не был отмечен как общедоступный. Разработчики могли узнать имя пользователя, адрес электронной почты, пол, возраст, а также получить фотографии профилей. В то же время доступа не было к переписке и телефонам из списка контактов.

Уязвимость могла затронуть почти 500 аккаунтов Google+, но Google не нашла признаков того, что их персональные данные были использованы сторонними лицами.

Источник
Google
Теги
Google социальная сеть фейспалм GOOGLE+

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Россиянин изобрёл «тапки на амортизаторах», в которых легко переносить тяжести
Безумный робо-палец MobiLimb для смартфонов может гладить пользователя
Microsoft отозвала обновление Windows 10 из-за ошибки с удалением файлов

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 81
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60