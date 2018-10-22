Цифра дня: Сколько в AliExpress покупателей из России?

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пользователей из России совершают покупки в AliExpress ежегодно.

Китайский онлайн-гигант AliExpress впервые раскрыл статистику по продажам в России. Об этом рассказал глава AliExpress в России Лю Вэй в интервью изданию РБК.





Количество активных пользователей из России, которые хотя бы раз в год совершают покупки в AliExpress достигает 20 миллионов. Показатели площадки Tmall, заработавшей в России год назад, заметно ниже. Тем не менее, выручка Tmall растёт и за год достигла 10% от российского оборота AliExpress.

Лю Вэй отметил, что AliExpress в последние года интенсивно вкладывается в российский рынок: «Вложения в логистику уже составили около 500 млн руб. Плюс были инвестиции в ИТ, и они составили около 2 млрд руб. ($30 млн), плюс наши затраты на развитие партнерской инфраструктуры».