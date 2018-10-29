Цифра дня: Сколько заплатит IBM за Red Hat?

Цифра дня:

34 000 000 000

долларов заплатит IBM за Red Hat.

Компания IBM объявила о заключении окончательного соглашения по покупке компании Red Hat. Сумма сделки составит порядка 34 миллиарда долларов, по 190 долларов за акцию. Сделка станет крупнейшей покупкой в истории IBM.


Red Hat Software — это американская компания, выпускающая решения на основе открытого исходного кода, включая дистрибутивы Red Hat Enterprise Linux и Fedora.

Как планирует IBM, покупка позволит расширить её влияние как провайдера облачных решений для корпоративных клиентов и вывести в лидеры. В результате, Red Hat станет частью подразделения IBM Hybrid Cloud.

Сделка ещё должна быть одобрена различными инстанциями. Завершить её планируется во втором полугодии 2019 года.

Источник
IBM
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