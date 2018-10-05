Гражданин, пройдемте! Как блокируют интернет в странах с госцензурой

Своя рубашка ближе к телу, поэтому об интернет-регулировании мы знаем чаще всего только по его российскому применению. Но заблокированные сайты и реальные наказания за виртуальные нарушения — это далеко не только российские традиции.

Это только на первый взгляд кажется, что цензура всегда и везде одинакова — достаточно оглянуться вокруг, чтобы начать разбираться в её сортах. В одних странах, таких как Северная Корея, интернет-работает по механизму «запрещено всё, что не разрешено», в других, (страны ЕС и США), наоборот, сайты блокируют только по ограниченному списку нарушений.

Где-то царит онлайн-регулирование капиталистического плана, с зацикленностью на авторских правах или интеллектуальной собственности, в некоторых случаях (Вьетнам, Иран) — идеологическая. А иногда (Япония) на первый план выходит пресловутая «полиция нравов», со своими очень своеобразными представлениями, что такое хорошо, а что такое — плохо.

И всё же мы знаем очень мало подробностей о том, как государства регулируют глобальную сеть. В нашем видео мы расскажем вам, в каких странах масштабная цензура поставлена на поток и выделена в отдельные государственные подразделения, за что блокируют сайты чаще всего, и какие ребята зарабатывают на модном веянии «давайте закроем доступ к этому сайту» по всему миру.