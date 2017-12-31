7 крупнейших IT-провалов 2017 года: пакетовыжималка, пароль «без пароля» и другие

Нелепые стартапы, стремительные взлёты и ещё более стремительные падения (отличились китайцы), детские дыры в безопасности в лидера рынка — рассказываем о самых ярких фиаско года.

LeEco

Жил-был в Китае вполне успешный контентный сервис LeTV с миллионами подписчиков. Потом эти славные ребята подружились с Foxconn (производитель-колосс с гигантскими фабриками по сборке электроники) и стали выпускать телевизоры на Android — те тоже снискали популярность. А потом события развивались стремительно. Компания начинает выпускать смартфоны, в том числе и в России. Всё, конечно, опять завязано на тот самый сервис LeTV, потому что нельзя же без экосистемы, несерьёзно это. Параллельно LeEco рвётся в США, покупает в Кремниевой долине земли на 250 миллионов долларов, собирается нанять 12 тысяч сотрудников и объявляет о планах купить местного производителя телевизоров Vizio за $2 млрд.

Вскоре деньги почему-то кончаются. Vizio подаёт на LeEco в суд, утверждая, что у китайцев никогда и не было двух миллиардов и что они должны были при отказе от покупки заплатить 100 млн долларов, а выдали только 40 млн. Дело о банкротстве LeEco — уже в суде. Что могло пойти не так?



LeEco Le 2

Faraday Future — глупые электромобили

Тесно связанный с LeEco стартап Faraday Future занимался электромобилями и показал — не выпустил, а лишь показал — одну модель: FF91. Было это в самом начале года на выставке CES в Лас-Вегасе, тогда же объявили о планах построить в рядом с городом греха фабрику ценой в миллиард долларов.

Во время демонстрации FF91 не сдала экзамен на перпендикулярную парковку («заезд в бокс») и вообще успешно выполняла только функцию «стоять на месте». Фабрику компания, конечно, не построила, и должна сейчас кредиторам примерно 400 миллионов долларов. Faraday Future хотела раздавить Tesla и других производителей, а сама не смогла пойти дальше прототипа.

Bixby — искусственный интеллект, который никому не нужен

В марте Samsung представила смартфон Galaxy S8 умным помощником Bixby, под которого даже выделили специальную кнопку на корпусе. Помощник ничего особенно полезного не делал, а кнопка очень уж мешалась. Вскоре в Google Play появилось с десяток приложений для переназначения её функции, но корейцы нанесли ответный удар, и эти программы перестали работать. Тем временем, Samsung только к июлю смогла научить «Биксби» говорить по-английски.

Только к осени компания начала прозревать. Сперва пользователям разрешили назначать на кнопку функцию «Ничего не делать», а ноябрьское обновление и вовсе отключило её так, что она перестала «будить» смартфон. Флагманы Samsung великолепны: они мощные, отлично фотографируют, у них хорошие безрамочные экраны, а собственная оболочка продумана до мелочей. Но Bixby — это просто провал. Зато хайпанули на искусственном интеллекте.

Права администратора без пароля в macOS

Если забыть о не самом успешном iPhone 8 (его не очень высокие продажи можно объяснить тем, что люди ждали iPhone X, да и о таком «провале» мечтает каждый другой производитель), Apple в уходящем году ярко выступила в области безопасности. Или её отсутствия.

Награда «Самая нелепая дыра» уходит macOS High Sierra за возможность получить root-права без ввода пароля. Просто жмёте ещё раз Enter — и всё, вы в дамках. То есть в админах. На следующий же день Apple выпустила обновление, извинилась и пообещала сделать так, чтобы подобное больше не случалось. Ещё смешнее то, что закрывающий дыру патч поломал функцию обмена файлами в macOS, и Apple пришлось выпустить патч к патчу. Перенервничали.

Пакетовыжималка Juicero

Пожалуй, самый нелепый провал года. Американский стартап Juicero создал одноимённую соковыжималку, которая, в отличие от этого вашего традиционного хлама, мощным прессом выдавливает сок не из фруктов, а из пакетов. Последние поставлялись в виде расходников и содержали, как все думали, некий полуфабрикат вроде мякоти или даже кусочков фруктов. Идея была в том, чтобы повторить успех капсульных кофемашин. Соковыжималка продавалась за 700 долларов. Пакеты — от $5 до $8. Стартап собрал больше ста миллионов долларов инвестиций.

А потом... потом журналисты попробовали выдавить сок руками, и у них почему-то получилось, причём почти так же хорошо и быстро, как и у дорогущей соковыжималки. Компания быстро сбросила цену на девайс, затем вернула деньги за уже проданные аппараты, а позже и вовсе свернулась.



Juicero

Uber — отставка основателя, сексизм и изнасилования

2017 год — одна большая чёрная полоса в жизни Uber. Весной сервис попался на очень сомнительных махинациях: если программа каким-то образом понимала, что запущена на смартфоне представителя власти в стране, где Uber пытаются «зарегулировать», она показывала ненастоящие машины, несуществующие водители которых принимали и затем отменяли заказы.

Позже разгорелся скандал: сотрудницы Uber обвинили руководство в выстраивании сексистской корпоративной культуры, допускающей домогательства. Цифры подтвердили, что ситуация в Uber и в самом деле нездоровая: женщины составляли всего 3 процента штата. Затем в Сеть попало видео с Трэвисом Калаником — основателем и тогдашним главой компании — на котором он эмоционально спорит с водителем такси, который пожаловался на тяжелые условия работы, в которые Uber завел таксистов. Каланик накричал на того и заявил, что во всех своих бедах водитель виноват сам. Позже руководителю пришлось извиниться за своё поведение.

Однако это не спасло его: по настоянию акционеров Каланик покинул свой пост. Не только из-за перепалки, конечно, хотя она наверняка продемонстрировала состояние руководителя. Наконец, ещё одна напасть — собственно, таксисты, которые не умеют держать в руках своё либидо. Если хамство, грубое вождение и плохое знание города клиенты принимают как данность, то изнасилования всё же заставляют пассажиров чувствовать некоторый дискомфорт и подавать иски против сервиса.

Наконец, осенью «Уберу» пришлось отстегнуть 100 тысяч долларов неизвестным хакерам, которые стянули данные 57 миллионов пользователей. Выкуп — цена уничтожения украденной базы.

Jawbone: вжух — и нет Jawbone

Если Jawbone не породила в своё время индустрию фитнес-трекеров (включая браслеты), то оседлала этот тренд уж точно лучше всех. Отличные удобные и доступные модели, ещё более удобное приложение — намного более продуманное, чем у конкурентов, способных просто считать шаги.

Тревожным звоночком были появившиеся очень массовые жалобы на качество фитнес-браслетов. Возникало ощущение, что Jawbone создавались из расчёта, что покупатель поиграется, да и забросит ненужную игрушку в ящик стола максимум через пару месяцев. Вот два-три месяца — и есть срок жизни каждого второго экземпляра. Проблемы с браком и в целом увядание рынка носимой фитнес-электроники очень быстро убило бывшего лидера. Сейчас руководство и некоторые из бывших сотрудников Jawbone работают над совсем другими продуктами — уже для бизнеса.

Заглавное фото — Tim Green