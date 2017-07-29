Apple TV получит поддержку 4K и HDR

Судя по всему, компания Apple готовится запустить поддержку качества 4K и HDR в фильмах на iTunes и телеприставке Apple TV. Свидетельство об этом заметил один наблюдательный британский читатель ресурса MacRumors и поспешил поделиться с миром своей находкой.


В качестве доказательства приводится скриншот истории покупок в iTunes, где для фильма "Пассажиры" 2016 года указано "4K, HDR" в колонке "Тип". Тем не менее, пока iTunes позволяет скачивать фильмы только в качестве 720p или 1080p. Подобными наблюдениями поделились и другие читатели ресурса.

Согласно более ранним слухам, Apple тестирует пятое поколение Apple TV с поддержкой стриминга 4K-видео. Гаджет может быть выпущен до конца года.

Источник
MacRumors
Теги
Apple ITUNES APPLE TV 4K HDR

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