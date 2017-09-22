Телепристака Apple TV 4K поступила в продажу

Компания Apple начала поставку предварительных заказов и розничные продажи новой телеприставки Apple TV. Модель Apple TV 4K с поддержкой 4K и HDR доступна в версиях с 32 и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.


Предзаказ на нее действовал с 15 сентября в США и еще в 21 регионе, включая Россию. В России версия с памятью 32 ГБ обойдется в 13 490 рублей, а с 64 ГБ — в 14 990 рублей. В США — 179 и 199 долларов, соответственно.

В основе телеприставки лежит процессор A10X Fusion, как в iPad Pro. Это уже пятое поколение Apple TV. Четвертое Apple выпустила в октябре 2015 года, тогда в Apple TV начала работать на модифицированной версии iOS, благодаря чему появилась поддержка приложений и игр.

Источник
Apple
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