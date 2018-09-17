OnePlus выпустит умный телевизор

Компания OnePlus, знаменитая своими «убийцами флагманов», собирается выйти на рынок смарт-телевизоров. Об этом рассказал глава компании Пит Ло (Pete Lau) на официальном форуме OnePlus.



Как обещает Пит Ло, телевизор под условным названием OnePlus TV воплотит премиальный флагманский дизайн компании, высокое качество изображения и звука, а также беспроводное и беспроблемное подключение к «цифровому дому».

Подробностей о характеристиках телевизора пока не сообщается. Можно лишь предположить, что это будет ещё один продукт с платформой Android TV, голосовым помощником Google Assistant и возможностью работать с устройствами «умного дома». Также от OnePlus, традиционно, ожидается «агрессивная» ценовая политика. Официальный дебют OnePlus TV ожидается в начале 2019 года.

Источник
OnePlus
Теги
телевизор OnePlus

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