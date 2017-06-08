Google выпустила Android O Developer Preview 3 с финальными API

Релиз стабильной Android O приближается. Компания Google объявила о выпуске третьей превью-версии для разработчиков Android O Developer Preview 3, которая включает финальные API.









Обновление API начнет распространяться участникам бета-тестирования в рамках программы Android Beta Program с сегодняшнего дня. Как отмечают разработчики, апдейт включает последнюю версию Android O с финальными API уровня 26 и "сотни" исправлений и оптимизаций.





Теперь, когда API завершены, разработчики приложений смогут публиковать APK в альфа-, бета- или даже релизный каналы в Google Play. Публикация приложений под Android O на стадии превью позволит заранее протестировать совместимость с существующими устройствами.





Android O Developer Preview доступна для Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player. Напомним, в марте Google опубликовала первое превью Android O, ориентированное на разработчиков, а в мае запустила публичное бета-тестирование. Как сообщалось тогда, стабильный релиз Android O запланирован на лето 2017 года.



