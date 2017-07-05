Sony возобновила обновление Xperia XA и XA Ultra до Android Nougat

Компания Sony Mobile возобновила распространение обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфонов Xperia XA и XA Ultra.


Изначально апдейт для Xperia XA и XA Ultra вышел в середине июня, но был временно приостановлен из-за проблем с доставкой "по воздуху". Сейчас для Xperia XA вышла прошивка с номером 33.3.A.0.131, для Xperia XA Ultra — с номером 36.1.A.0.182.

Напомним, на момент выпуска в прошлом году Sony Xperia XA и Xperia XA Ultra работали под управлением Android 6.0.1 Marshmallow. И вот теперь, пользователи, наконец-то, дождались обновления до Nougat.

Источник
XperiaBlog
Теги
смартфон ANDROID SONY Android 7.0 Nougat Sony Xperia XA

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