В стандартной клавиатуре на смартфонах HTC появилась реклама

В приложении-клавиатуре TouchPal, которая предустанавливается на последние смартфоны HTC , в том числе флагманские HTC 10 и U11, неожиданно начала показываться реклама. На это стали жаловаться пользователи смартфонов HTC в соцсетях.





Компания довольно быстро отреагировала на жалобы, выпустив официальное сообщение. В нем говорится, что HTC не планировала запустить рекламу на клавиатуре своих смартфонов и сейчас работает над решением данной проблемы.

Отметим, что приложение TouchPal поставляется сторонним разработчиком и также доступно в Google Play для самостоятельной загрузки. Это приложение имеет встроенные покупки, за 5 долларов в год предлагается как раз отключение рекламы. Судя по всему, на смартфоны HTC попросту по ошибке было доставлен апдейт без отключенной рекламы.