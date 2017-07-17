В стандартной клавиатуре на смартфонах HTC появилась реклама

В приложении-клавиатуре TouchPal, которая предустанавливается на последние смартфоны HTC , в том числе флагманские HTC 10 и U11, неожиданно начала показываться реклама. На это стали жаловаться пользователи смартфонов HTC в соцсетях.


Компания довольно быстро отреагировала на жалобы, выпустив официальное сообщение. В нем говорится, что HTC не планировала запустить рекламу на клавиатуре своих смартфонов и сейчас работает над решением данной проблемы.

Отметим, что приложение TouchPal поставляется сторонним разработчиком и также доступно в Google Play для самостоятельной загрузки. Это приложение имеет встроенные покупки, за 5 долларов в год предлагается как раз отключение рекламы. Судя по всему, на смартфоны HTC попросту по ошибке было доставлен апдейт без отключенной рекламы.

Источник
AndroidPolice
Теги
смартфон ANDROID HTC фейспалм реклама

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

HTC представила смартфон One X10 в России

13 апреля

KFC выпустила собственный смартфон

12 июля

Объявлена российская цена сжимаемого смартфона HTC U11

15 июня

Сапфировый HTC U Ultra вышел в России

27 апреля
Из рубрикиПриложения
Apple показала новые эмодзи для будущих iOS, macOS и watchOS
В облегченном Яндекс.Браузере появилась защита от опасных сайтов
В Samsung Pay появилась поддержка PayPal

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 57
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 29