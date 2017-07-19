Apple выпустила macOS Sierra 10.12.6

Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS Sierra 10.12.6. Это шестой апдейт с момента релиза ОС macOS Sierra, который состоялся 20 сентября 2016 года. macOS Sierra 10.12.6 тестировалась с мая, она вышла спустя пару месяцев после релиза macOS Sierra 10.12.5 с исправлением проблем с наушниками.





Апдейт macOS Sierra 10.12.6 доступен для бесплатной загрузки всем пользователям macOS Sierra через стандартный механизм обновления ПО в Mac App Store. Обновление содержит исправление ошибок и недочетов, улучшает стабильность и безопасность системы.

Как ожидается, macOS Sierra 10.12.6 станет одним из последних обновлений для macOS Sierra 10.12, тогда как Apple начала переносить фокус на macOS High Sierra. Анонс macOS High Sierra состоялся на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая прошла в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.