«Билайн» запустил мессенджер Veon

Холдинг Veon, ранее известный как VimpelCom Ltd, представил собственный мобильный мессенджер. Приложение под названием Veon станет доступно в России. Украине, Грузии, Пакистане и Италии до конца недели.


Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать звонки, отправлять фото и видео, создавать групповые чаты. В приложении есть подборки новостей, популярных статей, музыкальных и видеороликов, а также возможность управлять своим тарифным планом у оператора.

Как отмечают разработчики, при использовании тарифного плана Veon для звонков, сообщений и обмена данными на территории России не используются минуты, сообщения и трафик, доступные пользователю в рамках тарифа. Абоненты входящих в холдинг Veon, в том числе «Билайн», могут управлять счетом, звонить и переписываться через приложение даже при отсутствии денег на счету.

Мессенджер Veon для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play. Как обещают разработчики, версия для iOS также скоро появится в App Store.

Источник
Veon
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS билайн вымпелком мессенджер Veon

Комментарии

Из рубрикиПриложения
WhatsApp частично заблокировали в Китае
В мессенджере Google Allo появились реакции
В Maps.Me появились маршруты по местам съемок «Игры престолов»

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 63
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30