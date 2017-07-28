В приложении Apple Store появилась поддержка Touch ID

Компания Apple обновила мобильное приложение Apple Store для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Апдейт принес поддержку Touch ID.





Приложение уже давно позволяло совершать покупки с помощью привязанной а Apple ID банковской карты, но для аутентификации приходилось вводить пароль. Теперь Touch ID можно использовать для оплаты заказа в учетной записи Apple ID, а также для внесения изменений в настройки учетной записи.

Еще одним изменением стала возможность посмотреть, имеется ли нужный iPhone в ближайшем розничном фирменном магазине Apple Store, правда таких в России пока не имеется. Напомним, в апреле 2016 года приложение для официального онлайн-магазина Apple Store стало доступно пользователям в России.

Обновленное приложение Apple Store для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.