В Chrome для Android замечен встроенный блокировщик рекламы

В последней тестовой сборке Canary браузера Chrome для Android пользователи заметили встроенную функцию блокировки рекламы. Это дает надежду, что такая возможность вскоре появится и в стабильной версии для простых пользователей.


Переключатель опции можно найти в меню настроек Chrome в подсекции “Ads” (реклама) пункта “Site settings” (настройки сайта). Опция позволяет включить функцию блокировки рекламы с сайтов, склонных к показу навязчивой рекламы.

Тестовую версию Chrome Canary можно загрузить в Google Play, но стоит иметь в виду, что она может сбоить, глючить и рекомендована только для разработчиков и опытных пользователей.

Источник
Caschy's Blog
Теги
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