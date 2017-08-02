В поиске по картинкам Google появились информационные карточки

Команда разработчиков сервиса Google поиска по картинкам сообщила о запуске новой возможности. В приложении Google для Android и при мобильном поиске к изображениям добавлены карточки, которые подскажут, какую еще информацию по теме можно найти, сделав один клик.


Карточки можно заметить в нижнем левом углу картинки. Они помогут понять, к какой категории относится просматриваемое изображение. А кликнув на категорию, пользователь увидит текст, который подскажет, какое действие можно совершить дальше. Например, если в Поиске по картинкам он ищет «капкейки», то увидит подсказки с рецептами и кулинарные видео. По другим запросам также предусмотрены карточки, говорящие о том, что продукт можно купить, и даже GIF-изображения.

Обновление внедряется постепенно и вскоре станет доступно всем пользователям.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google поиск Google Картинки

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