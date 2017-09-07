Следующая версия Android получит номер 8.1

Свежая версия операционной системы Android 8.0 Oreo стала доступна буквально пару недель назад. А теперь в сети появились первые сведения о следующем крупном обновлении ОС. О них рассказал профильный ресурс Android Police, порывшись в бета-версии приложения Google версии 7.11.





Судя по всему, следующая версия ОС Android получит номер 8.1 и будет использовать API уровня 27, тогда как в предыдущей версии приложения используется API уровня 26. Что касается сладкой "клички", то, вероятнее всего, Android 8.1 сохранит название Oreo. Как ожидается первыми смартфонами на базе Android 8.1 окажутся смартфоны Pixel второго поколения, чей выход ожидается в октябре.





Также источник сообщает о смене в Android 8.1 пиктограмки приложения Google Lens и упоминании смарт-наушников под кодовым названием Bisto, ожидаемого конкурента Apple AirPods.