Google запускает умную ленту новостей в приложении в международном масштабе

Компания Google сообщила о запуске в международном масштабе обновленной «умной» ленты новостей в приложении Google для Android и iOS.







Данная функция с использованием алгоритмов машинного обучения впервые была запущена для пользователей США в декабре 2016 года. А теперь обновление станет доступно в ближайшее время во всем мире. С этим обновлением пользователи будут получать интересную для них информацию в виде карточек: главные спортивные события, основные новости дня, новые музыкальные треки и видео, истории и так далее.





Лента подстраивается под интересы пользователя автоматически, но на нее можно и повлиять. Например, отписаться от какой-либо темы, нажав на соответствующую карточку или через настройки приложения. Подписываться на понравившиеся темы можно на странице с результатами поиска.

Приложение Google для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.