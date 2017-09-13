Яндекс запустил Дзен для Android

Компания Яндекс выпустила отдельное приложение Яндекс.Дзен для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. С его помощью можно просматривать персональную ленту рекомендаций и следить за появлением в ней новых историй.

Яндекс.Дзен предлагает статьи, видео и картинки, отобранные с учетом интересов пользователя. Следить за появлением в ленте новых историй можно и через виджет. Размер виджета регулируется от всего экрана до двух заголовков. Кроме того, приложение уведомляет о появлении новых материалов. Уведомления, впрочем, можно и отключить.

В приложение попадают материалы из интернета или истории, которые авторы напрямую размещают на платформе Яндекс.Дзен. Лента формируется с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и рекомендательной технологии Яндекса — Диско. Она учитывает множество факторов — в том числе, какие источники публикаций предпочитает пользователь. В приложении пользователь может указать интересные ему источники самостоятельно.

Помимо нового приложения, Яндекс.Дзен доступен в Яндекс.Браузере, на главной странице Яндекса, в Yandex Launcher и мобильном приложении Яндекс.

Приложение Яндекс.Дзен для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.