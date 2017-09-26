ВКонтакте представил самое масштабное обновление для Android и iPhone за несколько лет

Команда разработчиков социальной сети ВКонтакте объявила о выпуске самого масштабного за последние несколько лет обновления мобильных приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Вместо бокового меню в приложения вернулся таббар, полоска навигации внизу экрана, исчезнувшая в 2012 году. В таббаре будет предусмотрено пять вкладок — Новости, Поиск и Рекомендации, Сообщения и Уведомления, а в пятой вкладке останется меню со всем остальным.



Раздел для поиска и рекомендаций позволит находить что-то определенное, а также потенциально интересные записи, видео, прямые трансляции, сообщества и личные страницы.


Раздел Ответы преобразовался в центр уведомлений. В нем на одном экране собраны все оповещения и заявки в друзья, включая упоминания в беседах, дни рождения друзей и новые записи друзей и сообществ, на уведомления от которых пользователь подписался. Уведомления настраиваются и даже обучаются со временем.

Счетчик просмотров теперь отображается прямо в ленте новостей в правом нижнем углу поста. Поделиться фотографией или записать историю стало проще: сделайте свайп вправо в новостях. Лайк стал красным, ярким и более заметным.

Обновленное приложение ВКонтакте для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
ВКонтакте
Теги
смартфон ANDROID планшет Россия IOS социальная сеть вконтакте

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