Apple выпустила первую бету macOS High Sierra 10.13.1

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS High Sierra 10.13.1, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя пару дней после релиза новой операционной системы macOS High Sierra для публики.





macOS High Sierra beta 10.13.1 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в macOS High Sierra 10.13.1, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.

Впрочем, не исключена возможность, что.Apple включит в 10.13.1 те функции, заявленные для High Sierra изначально, которые были отложены на последующие апдейты ОС, например, синхронизацию iMessages через iCloud.